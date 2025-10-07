Рейтинг@Mail.ru
08:11 07.10.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске снаряда из сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске из сектора Газа снаряда. РИА Новости, 07.10.2025
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила о пуске снаряда из сектора Газа

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск снаряда из сектора Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске из сектора Газа снаряда.
"После сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего некоторое время назад в Нетив-ха-Асаре, был обнаружен снаряд, летевший из северной части сектора Газа на территорию Израиля и, скорее всего, упавший в этом районе. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - написала армия в своем Telegram-канале.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
