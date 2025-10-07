Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046947765.html
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что не все американцы, чьи зарплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсацию, отметив, что правительство... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:03:00+03:00
2025-10-07T22:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148714/90/1487149053_0:98:5648:3275_1920x0_80_0_0_82c5e37e3d293169a85169af14a52d47.jpg
https://ria.ru/20251007/tramp-2046929066.html
https://ria.ru/20251002/pentagon-2045896772.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148714/90/1487149053_369:0:5389:3765_1920x0_80_0_0_e8883bda19c0b2d4cda55ca986b7c0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна

Трамп: не все в США заслуживают компенсации задержанной из-за шатдауна зарплаты

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не все американцы, чьи зарплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсацию, отметив, что правительство "позаботится о них иным способом".
«
"Вот что я вам скажу: демократы подвергли многих людей огромному риску … но в целом мы собираемся позаботиться о наших людях. Между тем есть и те, кто не заслуживает того, чтобы о них заботились. Но мы позаботимся о них — правда, иным способом", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возмещении зарплаты федеральным служащим, отправленным в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
Вчера, 19:36
При этом хозяин Белого дома не уточнил, какие именно меры поддержки планируются для этой категории работников.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, что означает невозможность работы правительства. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
2 октября, 15:51
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала