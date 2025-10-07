Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не все американцы, чьи зарплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсацию, отметив, что правительство "позаботится о них иным способом".
"Вот что я вам скажу: демократы подвергли многих людей огромному риску … но в целом мы собираемся позаботиться о наших людях. Между тем есть и те, кто не заслуживает того, чтобы о них заботились. Но мы позаботимся о них — правда, иным способом", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возмещении зарплаты федеральным служащим, отправленным в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.
При этом хозяин Белого дома не уточнил, какие именно меры поддержки планируются для этой категории работников.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, что означает невозможность работы правительства. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.