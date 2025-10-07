https://ria.ru/20251007/tramp-2046936048.html
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни смягчил свою риторику о включении страны в состав Штатов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:26:00+03:00
2025-10-07T20:26:00+03:00
2025-10-07T20:26:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251007/tramp-2046931991.html
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
Трамп аккуратно напомнил премьеру Канады о своих прошлых претензиях на страну