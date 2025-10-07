https://ria.ru/20251007/tramp-2046930268.html
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:45:00+03:00
2025-10-07T19:45:00+03:00
2025-10-07T19:47:00+03:00
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
в мире
украина
сша
россия
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем из-за Украины