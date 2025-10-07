Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
19:45 07.10.2025 (обновлено: 19:47 07.10.2025)
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет... РИА Новости, 07.10.2025
Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, но разочарован в нем из-за Украины

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, но "очень разочарован", так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.
«
"Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Как заявил Трамп, "что-то происходит в контексте России и Украины".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
30 сентября, 08:00
 
