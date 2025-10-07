Рейтинг@Mail.ru
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
19:39 07.10.2025 (обновлено: 19:43 07.10.2025)
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке. РИА Новости, 07.10.2025
в мире
украина
ближний восток
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
марк карни
украина
ближний восток
сша
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке.
«
"Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке", - сказал Трамп журналистам во время встречи с канадским премьером Марком Карни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
30 сентября, 08:00
 
