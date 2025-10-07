https://ria.ru/20251007/tramp-2046929528.html
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп - РИА Новости, 07.10.2025
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке. РИА Новости, 07.10.2025
Разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе, заявил Трамп
