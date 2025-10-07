Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна - РИА Новости, 07.10.2025
19:36 07.10.2025 (обновлено: 19:46 07.10.2025)
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что винить в перебоях в работе правительства США следует демократов. РИА Новости, 07.10.2025
2025
сша, в мире, дональд трамп
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что винить в перебоях в работе правительства США следует демократов.
«
"Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять", - заявил Трамп в Белом доме.
Правительство США приостановило работу в связи с началом нового финансового года 1 октября, бюджет на который не согласован.
