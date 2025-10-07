https://ria.ru/20251007/tramp-2046929066.html
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
Трамп назвал "камикадзе-атаку" демократов причиной шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что винить в перебоях в работе правительства США следует демократов. РИА Новости, 07.10.2025
