На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 07.10.2025 (обновлено: 19:44 07.10.2025)
На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
в мире, украина, киев, прибалтика, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk

Финский политик Мема призвал Трампа сдержать обещание по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу следует работать над урегулированием конфликта на Украине, а не накалять обстановку, высказался член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Я призываю президента Трампа не обострять ситуацию, поставляя (Украине – прим.ред.) ракеты большой дальности, а сдержать слово, поскольку он собирался работать над прекращением этой войны", — написал он.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
15:37
Политик заявил, что, по его словам, "никто не желает, чтобы война перекинулась на Прибалтику, а затем и на другие европейские страны".
Накануне американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву "Томагавков"
13:32
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПрибалтикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
