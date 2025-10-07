https://ria.ru/20251007/tramp-2046928342.html
Трамп рассказал, что намерен обсудить с Карни
Трамп рассказал, что намерен обсудить с Карни
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит торговлю и ситуацию в Газе с премьер-министром Канады Марком Карни. РИА Новости, 07.10.2025
