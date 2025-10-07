Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими посланниками по урегулированию конфликта в секторе Газа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, они обсудили ход текущих непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
При этом портал подчеркивает, что в течение последних суток переговоры носили технический характер и были нацелены на обозначение спорных моментов, решение которых должно быть достигнуто в ходе визита Уиткоффа и Кушнера в Египет в среду.
По его данным, во встрече также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.