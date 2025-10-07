Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046927280.html
Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ
Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими посланниками по урегулированию конфликта в секторе Газа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, они обсудили... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:22:00+03:00
2025-10-07T19:22:00+03:00
в мире
сша
израиль
египет
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251004/tramp-2046298219.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046581870.html
сша
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, хамас
В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ХАМАС
Трамп провел встречу с посланниками по Газе, пишут СМИ

Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о ходе переговоров по Газе

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими посланниками по урегулированию конфликта в секторе Газа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, они обсудили ход текущих непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Уиткофф и Кушнер проинформировали участников встречи о статусе непрямых переговоров между Израилем и (палестинским движением – ред.) ХАМАС, которые начались в понедельник, а также о последних сообщениях, которые они получили от египетских, катарских и турецких посредников", - пишет портал.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
4 октября, 00:26
При этом портал подчеркивает, что в течение последних суток переговоры носили технический характер и были нацелены на обозначение спорных моментов, решение которых должно быть достигнуто в ходе визита Уиткоффа и Кушнера в Египет в среду.
По его данным, во встрече также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT
Вчера, 10:04
 
В миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала