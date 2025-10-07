https://ria.ru/20251007/tramp-2046926303.html
Трамп верит в возможность установить мир на Ближнем Востоке
Трамп верит в возможность установить мир на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мира на Ближнем Востоке. РИА Новости, 07.10.2025
Трамп верит в возможность установить мир на Ближнем Востоке
