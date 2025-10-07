https://ria.ru/20251007/tramp-2046924018.html
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп не может не понимать последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, считает глава комитета Госдумы по международным РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:02:00+03:00
2025-10-07T19:02:00+03:00
2025-10-07T19:02:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251007/kiev-2046773641.html
https://ria.ru/20251007/zelenskiy-2046784385.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Слуцкий: Трамп не может не понимать последствий передачи Киеву ракет Tomahawk
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может не понимать последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп
заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине
, однако хотел бы понять, как Киев
намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
"Заявление Дональда Трампа о ракетах "Томагавк" – угроза крайней степени эскалации или фигура речи? Ясного ответа, на самом деле, пока нет. Украинской хунте рано потирать руки в предвкушении ракетных поставок. Гораздо красноречивее была оговорка американского лидера относительно вопросов к Киеву о намерениях и целях использования томагавков. Дональд Трамп не может не понимать последствия возможной передачи режиму Зеленского ракетных комплексов, которые способны нести и атомный боезаряд", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, он уточнил, что "обслуживать" использование Tomahawk в зоне украинского конфликта придется американским специалистам.
"Владимир Путин предупредил предельно четко: подобные шаги Вашингтона
разрушат хрупкую ткань переговорного процесса по нормализации двусторонних отношений и вынудят Москву
к ответным мерам. Не хочу нагнетать, но риски Третьей мировой войны повысятся многократно. И вина за ее развязывание будет лежать отнюдь не на России", - добавил парламентарий.
Слуцкий
считает, что стоит дождаться детальных разъяснений со стороны США.
"Рассчитываем на сохранение приверженности новой американской администрации поиску путей дипломатического решения украинского конфликта", - заключил он.