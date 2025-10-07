Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046924018.html
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп не может не понимать последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, считает глава комитета Госдумы по международным РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:02:00+03:00
2025-10-07T19:02:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251007/kiev-2046773641.html
https://ria.ru/20251007/zelenskiy-2046784385.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал слова Трампа о передаче Tomahawk Украине

Слуцкий: Трамп не может не понимать последствий передачи Киеву ракет Tomahawk

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может не понимать последствий возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЕС не знает, как выплатить Киеву сразу два кредита, пишут СМИ
10:02
"Заявление Дональда Трампа о ракетах "Томагавк" – угроза крайней степени эскалации или фигура речи? Ясного ответа, на самом деле, пока нет. Украинской хунте рано потирать руки в предвкушении ракетных поставок. Гораздо красноречивее была оговорка американского лидера относительно вопросов к Киеву о намерениях и целях использования томагавков. Дональд Трамп не может не понимать последствия возможной передачи режиму Зеленского ракетных комплексов, которые способны нести и атомный боезаряд", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, он уточнил, что "обслуживать" использование Tomahawk в зоне украинского конфликта придется американским специалистам.
"Владимир Путин предупредил предельно четко: подобные шаги Вашингтона разрушат хрупкую ткань переговорного процесса по нормализации двусторонних отношений и вынудят Москву к ответным мерам. Не хочу нагнетать, но риски Третьей мировой войны повысятся многократно. И вина за ее развязывание будет лежать отнюдь не на России", - добавил парламентарий.
Слуцкий считает, что стоит дождаться детальных разъяснений со стороны США.
"Рассчитываем на сохранение приверженности новой американской администрации поиску путей дипломатического решения украинского конфликта", - заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:57
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала