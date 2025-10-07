Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме обеспокоены состоянием когнитивных функций Трампа, заявил Херш
18:37 07.10.2025 (обновлено: 20:10 07.10.2025)
В Белом доме обеспокоены состоянием когнитивных функций Трампа, заявил Херш
Обеспокоенность состоянием когнитивных функций президента США Дональда Трампа растет в его администрации, пишет во вторник известный журналист и лауреат... РИА Новости, 07.10.2025
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Обеспокоенность состоянием когнитивных функций президента США Дональда Трампа растет в его администрации, пишет во вторник известный журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября, отметили признаки "умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах".
"Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал", — говорится в статье. — Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои "величайшие достижения", включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном".
Херш отмечает, что некоторые приближенные президента расценивают подобные выступления как тревожный симптом "нарастающих когнитивных нарушений", проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.
Трамп уже сталкивался с подобными утверждениями, однако Белый дом их решительно опровергал, заявляя, что президент "полностью контролирует рабочий процесс и демонстрирует выдающуюся энергию". Также хозяин Белого дома ранее заявлял, что "успешно проходил" тест на когнитивные способности. В частности, он пошутил, что прошел проверку, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена, и отметил, что чувствует себя в отличной форме.
