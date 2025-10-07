В Белом доме обеспокоены состоянием когнитивных функций Трампа, заявил Херш

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Обеспокоенность состоянием когнитивных функций президента США Дональда Трампа растет в его администрации, пишет во вторник известный журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме.