В Белом доме обеспокоены состоянием когнитивных функций Трампа, заявил Херш

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Обеспокоенность состоянием когнитивных функций президента США Дональда Трампа растет в его администрации, пишет во вторник известный журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
"Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал", — говорится в статье. — Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои "величайшие достижения", включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном".
Херш отмечает, что некоторые приближенные президента расценивают подобные выступления как тревожный симптом "нарастающих когнитивных нарушений", проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.
Трамп уже сталкивался с подобными утверждениями, однако Белый дом их решительно опровергал, заявляя, что президент "полностью контролирует рабочий процесс и демонстрирует выдающуюся энергию". Также хозяин Белого дома ранее заявлял, что "успешно проходил" тест на когнитивные способности. В частности, он пошутил, что прошел проверку, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена, и отметил, что чувствует себя в отличной форме.