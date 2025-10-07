Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), теперь приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, просил президентского помилования.

В августе адвокат музыканта Николь Уэстморленд заявила, что команда рэпера Diddy связалась с администрацией Трампа и обсудила с ней вопрос возможного помилования рэпера.

"Многие люди просили у меня помилования", - заявил Трамп журналистам, добавив, что среди них был и рэпер Diddy.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения. На него также наложили штраф в 500 тысяч долларов.

Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до десяти лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, например о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.