Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования
Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования - РИА Новости, 07.10.2025
Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), теперь приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:35:00+03:00
2025-10-07T04:35:00+03:00
2025-10-07T04:38:00+03:00
Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования
Трамп: рэпер Diddy просил президентского помилования
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), теперь приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, просил президентского помилования.
В августе адвокат музыканта Николь Уэстморленд заявила, что команда рэпера Diddy связалась с администрацией Трампа
и обсудила с ней вопрос возможного помилования рэпера.
"Многие люди просили у меня помилования", - заявил Трамп журналистам, добавив, что среди них был и рэпер Diddy.
Ранее суд в Нью-Йорке
приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения. На него также наложили штраф в 500 тысяч долларов.
Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до десяти лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, например о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе
и Лас-Вегасе
на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.