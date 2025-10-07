Рейтинг@Mail.ru
По делу о штурме Капитолия прослушивали звонки республиканцев, заявил Трамп
04:31 07.10.2025
По делу о штурме Капитолия прослушивали звонки республиканцев, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что экс-спецпрокурор Джек Смит в рамках расследования о штурме Капитолия отслеживал звонки... РИА Новости, 07.10.2025
По делу о штурме Капитолия прослушивали звонки республиканцев, заявил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что экс-спецпрокурор Джек Смит в рамках расследования о штурме Капитолия отслеживал звонки сенаторов-республиканцев.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на документ ФБР сообщил, что Смит, занимавшийся расследованиями в отношении Трампа и назначенный при бывшем президенте Джо Байдене, отслеживал личные переписки и звонки сенаторов-республиканцев, в том числе Линдси Грэма* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Шаман" из Капитолия обвинил администрацию Трампа в коррупции
4 октября, 05:33
"Я узнал об этом не так давно. Он был мерзавцем, Джек Смит, он был плохим парнем. Ужасные парни всегда заходят слишком далеко", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Власти США пересмотрели решение о похоронах погибшей при штурме Капитолия
29 августа, 16:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
