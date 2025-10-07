СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что создает предпосылки для возможной военной эскалации, сообщила газета Президент США Дональд Трамп приостановил попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что создает предпосылки для возможной военной эскалации, сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.

"Во время встречи с высокопоставленными военными руководителями в четверг мистер Трамп позвонил мистеру Гренеллу и проинструктировал его, что все дипломатические контакты, включая его переговоры с мистером Мадуро, должны быть прекращены," – передает издание.

Американские официальные лица, на которые ссылается газета, заявили, что администрация Трампа разработала множество военных планов.

Ранее президент США подчеркнул, что готов применить "все инструменты американской власти", чтобы остановить поток наркотиков из Венесуэлы в страну.