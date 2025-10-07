СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что создает предпосылки для возможной военной эскалации, сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.
С февраля 2025 года посланник США по особым поручениям Ричард Гренелл проводил переговоры с президентом Николасом Мадуро и другими высокопоставленными официальными лицами Венесуэлы.
"Во время встречи с высокопоставленными военными руководителями в четверг мистер Трамп позвонил мистеру Гренеллу и проинструктировал его, что все дипломатические контакты, включая его переговоры с мистером Мадуро, должны быть прекращены," – передает издание.
Американские официальные лица, на которые ссылается газета, заявили, что администрация Трампа разработала множество военных планов.
Ранее президент США подчеркнул, что готов применить "все инструменты американской власти", чтобы остановить поток наркотиков из Венесуэлы в страну.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 6 октября отказалась подтвердить или опровергнуть вероятность отправки американских военных в Венесуэлу или иных мер с целью свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро.