Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046744404.html
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп приостановил попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что создает предпосылки для возможной военной эскалации,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:45:00+03:00
2025-10-07T02:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
ричард гренелл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046719019.html
https://ria.ru/20251003/udar-2046272994.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, ричард гренелл
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Ричард Гренелл
СМИ: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой

NYT: Трамп прервал диалог по дипломатическому соглашению с Венесуэлой

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил попытки достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что создает предпосылки для возможной военной эскалации, сообщила газета New York Times со ссылкой на представителей администрации.
С февраля 2025 года посланник США по особым поручениям Ричард Гренелл проводил переговоры с президентом Николасом Мадуро и другими высокопоставленными официальными лицами Венесуэлы.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Белый дом отказался подтверждать отправку военных США в Венесуэлу
Вчера, 20:38
"Во время встречи с высокопоставленными военными руководителями в четверг мистер Трамп позвонил мистеру Гренеллу и проинструктировал его, что все дипломатические контакты, включая его переговоры с мистером Мадуро, должны быть прекращены," – передает издание.
Американские официальные лица, на которые ссылается газета, заявили, что администрация Трампа разработала множество военных планов.
Ранее президент США подчеркнул, что готов применить "все инструменты американской власти", чтобы остановить поток наркотиков из Венесуэлы в страну.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 6 октября отказалась подтвердить или опровергнуть вероятность отправки американских военных в Венесуэлу или иных мер с целью свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы
3 октября, 19:41
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроРичард Гренелл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала