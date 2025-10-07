Рейтинг@Mail.ru
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
02:27 07.10.2025 (обновлено: 13:19 07.10.2025)
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
Президент США Дональд Трамп может разрешить поставки ракет Tomahawk Украине за счет средств ЕС, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 07.10.2025
L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить ракеты Tomahawk для Киева

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может разрешить поставки ракет Tomahawk Украине за счет средств ЕС, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Было бы неплохим решением Америки разрешить Украине закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk (с помощью ЕС. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
Как пишет издание, Украина нуждается в дополнительных системах противоракетной обороны, а также в деньгах для создания и закупки своего оружия в будущем.
Вчера Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине
