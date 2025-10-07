https://ria.ru/20251007/tramp-2046743733.html
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева - РИА Новости, 07.10.2025
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
Президент США Дональд Трамп может разрешить поставки ракет Tomahawk Украине за счет средств ЕС, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:27:00+03:00
2025-10-07T02:27:00+03:00
2025-10-07T13:19:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251007/tramp-2046741757.html
https://ria.ru/20251006/tramp-2046736687.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить ракеты Tomahawk для Киева