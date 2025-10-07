Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна
01:58 07.10.2025
Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна
Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна
2025
Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с представителями Демократической партии над вопросами, вызывающими разногласия с республиканцами, но сначала они должны позволить американскому правительству вернуться к работе.
"Я рад работать с демократами над их провальной политикой в сфере здравоохранения и другими вопросами, но сначала они должны позволить нашему правительству возобновить работу. По факту, им следует открыть наше правительство уже сегодня вечером", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
Вчера, 20:32
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
00:56
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
