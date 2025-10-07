Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tramp-2046741757.html
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
На Украине не знают, какое решение президент США Дональд Трамп принял по поставкам Киеву крылатых ракет Tomahawk, утверждает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:38:00+03:00
2025-10-07T01:38:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb48a93d92719062772932538e84325.jpg
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046350259.html
https://ria.ru/20251004/ssha-2046307328.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7127fd5de0e067159465e6fdb794fc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk

Axios: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk

© AP Photo / Richard DrewДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Украине не знают, какое решение президент США Дональд Трамп принял по поставкам Киеву крылатых ракет Tomahawk, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Трамп в понедельник заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
4 октября, 12:59
"(Киев - ред.) не знает, какое решение принял Трамп", - говорится в сообщении портала.
При этом источник заявил Axios, что в последние недели чиновники администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Украиной ракет Tomahawk после того, как их купят и оплатят страны НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Говоря о перспективе появления этих ракет у Киева, российский лидер отметил, что это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США. Он также указал, что применять ракеты Tomahawk на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Кроме того, Путин предупредил, что их применение нанесет ущерб отношениям России и США.
В конце сентября газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его о поставках ракет Tomahawk.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Экономист оценил сообщения о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву
4 октября, 03:29
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала