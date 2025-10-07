СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Украине не знают, какое решение президент США Дональд Трамп принял по поставкам Киеву крылатых ракет Tomahawk, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Трамп в понедельник заявил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
"(Киев - ред.) не знает, какое решение принял Трамп", - говорится в сообщении портала.
При этом источник заявил Axios, что в последние недели чиновники администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Украиной ракет Tomahawk после того, как их купят и оплатят страны НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Говоря о перспективе появления этих ракет у Киева, российский лидер отметил, что это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США. Он также указал, что применять ракеты Tomahawk на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Кроме того, Путин предупредил, что их применение нанесет ущерб отношениям России и США.
В конце сентября газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его о поставках ракет Tomahawk.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.