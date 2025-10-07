https://ria.ru/20251007/tramp-2046740177.html
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна - РИА Новости, 07.10.2025
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные...
2025-10-07T00:56:00+03:00
2025-10-07T00:56:00+03:00
2025-10-07T01:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Новости
ru-RU
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
Лидер демократов в Конгрессе Джеффрис опроверг контакты с Трампом по шатдауну
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения президента США Дональда Трампа.
Трамп
в понедельник сделал заявление, что переговоры с демократами о прекращении шатдауна ведутся, он ожидает положительных результатов.
"Белый дом пребывает в состоянии радиомолчания с момента встречи в Овальном кабинете в прошлый понедельник, и ни лидер (демократов в сенате Чак) Шумер, ни я не слышали ни слова от администрации", - сказал Джеффрис журналистам.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.