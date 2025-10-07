Рейтинг@Mail.ru
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
00:56 07.10.2025 (обновлено: 01:17 07.10.2025)
Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения президента США Дональда Трампа.
Трамп в понедельник сделал заявление, что переговоры с демократами о прекращении шатдауна ведутся, он ожидает положительных результатов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Республиканцам в США нужно пять голосов демократов для прекращения шатдауна
Вчера, 20:37
"Белый дом пребывает в состоянии радиомолчания с момента встречи в Овальном кабинете в прошлый понедельник, и ни лидер (демократов в сенате Чак) Шумер, ни я не слышали ни слова от администрации", - сказал Джеффрис журналистам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
Вчера, 20:32
 
