Демократы заявили об отсутствии контактов с Трампом о прекращении шатдауна

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что у его партии не было контактов о прекращении шатдауна с Белым домом, несмотря на обратные утверждения президента США Дональда Трампа.

Трамп в понедельник сделал заявление, что переговоры с демократами о прекращении шатдауна ведутся, он ожидает положительных результатов.

"Белый дом пребывает в состоянии радиомолчания с момента встречи в Овальном кабинете в прошлый понедельник, и ни лидер (демократов в сенате Чак) Шумер, ни я не слышали ни слова от администрации", - сказал Джеффрис журналистам.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.