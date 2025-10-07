Рейтинг@Mail.ru
12:14 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
вооруженные силы украины
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не осведомлен о последствиях передачи ракет Tomahawk Украине, считает член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Похоже, что его не в достаточной мере проинформировали о последствиях этого хода. <…> Это не хорошая новость для всего мира", — указал политик.
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:57
Накануне американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
11:33
 
