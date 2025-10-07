Рейтинг@Mail.ru
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tomagavk-2046951539.html
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 07.10.2025
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину
Ответ России на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории не заставит себя ждать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:46:00+03:00
2025-10-07T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
скотт риттер
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_0a35af321c5920be4c839f61a9cc2f6f.jpg
https://ria.ru/20251007/tramp-2046928647.html
https://ria.ru/20251007/tomagavk-2046863677.html
https://ria.ru/20251007/ssha-2046756494.html
россия
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_c6ca8640fb6b2fa92ff2368b929655cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, скотт риттер, владимир зеленский, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай", США
"Когда запустят "Томагавк". В США раскрыли, что ждет Украину

Риттер: ответ России на запуск Tomahawk по ее территории не заставит себя ждать

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ответ России на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории не заставит себя ждать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube.
"В тот момент, когда "Томагавк" запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 19:32
Риттер также подчеркнул, что русские "не могут позволить НАТО размещать дальнобойные ударные вооружения на Украине".
Накануне американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 15:37
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
Вчера, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала