"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 07.10.2025 (обновлено: 15:47 07.10.2025)
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk - РИА Новости, 07.10.2025
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Американский лидер Дональд Трамп не передаст Украине ракеты Tomahawk, поскольку это усилит эскалацию в Европе, считает британский журналист Уоррен Торнтон, об... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
украина
европа
киев
сша
в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины, США
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk

Торнтон: Трамп не отправит Украине Tomahawk, чтобы не усиливать эскалацию

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не передаст Украине ракеты Tomahawk, поскольку это усилит эскалацию в Европе, считает британский журналист Уоррен Торнтон, об этом он написал в соцсети X.
"Возможны два сценария: 1. Трамп масштабно обостряет эту войну и подвергает опасности всех жителей Европы, 2. Вас разыгрывают. Вариант (1) в настоящее время недоступен, выберите вариант (2)", — написал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
13:19
Журналист также отметил, что для запусков Tomahawk требуются технические возможности и оборудование, которыми Украина сейчас не располагает, и ситуация может измениться не раньше, чем через год.
Накануне американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
07:10
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы УкраиныСША
 
 
