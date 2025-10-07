"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не передаст Украине ракеты Tomahawk, поскольку это усилит эскалацию в Европе, считает британский журналист Уоррен Торнтон, об этом он написал в соцсети X.
Журналист также отметил, что для запусков Tomahawk требуются технические возможности и оборудование, которыми Украина сейчас не располагает, и ситуация может измениться не раньше, чем через год.
Накануне американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.