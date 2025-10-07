Рейтинг@Mail.ru
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
15:16 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tomagavk-2046856915.html
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2025
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт
США не заинтересованы в размещении стратегического вооружения в Европе, следовательно, никаких крылатых ракет "Томагавк" на Украине и в Европе не будет, такое... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:16:00+03:00
2025-10-07T15:16:00+03:00
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт

Караганов: США не хотят размещать стратегическое оружие в Европе

Погрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США не заинтересованы в размещении стратегического вооружения в Европе, следовательно, никаких крылатых ракет "Томагавк" на Украине и в Европе не будет, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву "Томагавков"
13:32
"Это информационный вброс. Я почти на 100% уверен, что никаких "Томагавков" быть не может. Просто потому, что американцы... глубоко не заинтересованы в развертывании систем стратегических вооружений в Европе, потому что они вывели с большим удовольствием ракеты "Першинг" (баллистическая ракета средней дальности - ред.) сколько-то лет тому назад (из Европы - ред.), потому что эти ракеты были призваны связывать их безопасность с европейской", - сказал Караганов.
По его мнению, все разговоры вокруг поставок американских ракет "Томагавк" на Украину ведутся для того, чтобы оказать некоторое политическое воздействие на Россию.
Президент России Владимир Путин заявил ранее в октябре, что поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развёртывании американских ракет средней дальности в Европе при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами ракеты "Першинг" развёртывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышло около 1,2 миллиона человек.
Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как "кризис евроракет". "Першинги" были ликвидированы в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
13:19
 
