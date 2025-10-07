Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США не заинтересованы в размещении стратегического вооружения в Европе, следовательно, никаких крылатых ракет "Томагавк" на Украине и в Европе не будет, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как "кризис евроракет". "Першинги" были ликвидированы в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.