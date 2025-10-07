https://ria.ru/20251007/terakt-2046748554.html
СМИ: подозреваемый в теракте в Манчестере искал контент ИГ*
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Подозреваемый в теракте у синагоги в британском Манчестере Джихад аль-Шами интересовался видеоконтентом "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация), пристрастился к наркотикам и странно себя вел в повседневной жизни, сообщил телеканал Sky News
со ссылкой на его знакомых.
Канал также указал, что аль-Шами выступал с одобрением нападения боевиков палестинского движения ХАМАС
на Израиль
, в результате которого 7 октября 2023 года погибли около 1,2 тысячи израильских мирных жителей и военных.
"Однажды он даже пытался показать мне один такой (ролик, произведенный ИГ* - ред.) в кальянной. Я сказал ему уйти... После этого я долго его не видел, пока не узнал, что случилось", - поделился нездоровыми интересами аль-Шами его знакомый Кас.
Асим, еще один друг аль-Шами, отметил, что в определенный момент он начал просить его о крупных денежных суммах, и приходил в гнев, когда получал отказ. Другой приятель аль-Шами, чье имя не называется, связал изменение его поведения с приемом стероидов, который перерос в употребление более тяжелых наркотиков. Он также сказал, что аль-Шами пользовался приложениями для знакомств, будучи женатым семьянином.
Отношения на стороне, по словам знакомых аль-Шами, были для него обыденностью, он также практиковал религиозное многоженство. Одна из бывших спутниц аль-Шами пожаловалась телеканалу, что мужчина делился с ней фантазиями о совершении изнасилований.
Издание Telegraph ранее объявляло, что аль-Шами находился на свободе под залогом по делу об изнасиловании.
Неизвестный 2 октября наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере
. Двое пострадавших умерли, еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Британская полиция, предварительно, заявила, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании
сирийского происхождения аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
* Запрещенная в России террористическая организация