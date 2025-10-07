Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Теплоснабжение Энергодара уже второй год подряд не зависит от генерации и работы энергоблоков Запорожской АЭС, поэтому отсутствие внешнего электроснабжения станции не скажется на снабжении теплом города, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Уже второй год подряд Запорожская АЭС не является источником теплоснабжения для города. Эта функция полностью переложена на альтернативные, развернутые заранее источники. Они успешно обеспечили теплом город в течение всего прошлого отопительного сезона, и в настоящее время они готовы к работе в предстоящий зимний период", - сказала РИА Новости Яшина, отвечая на вопрос о том, как скажется на теплоснабжении Энергодара зимой отсутствие генерации и внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС.

Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова, это означает, что они не вырабатывают ни электроэнергию, ни тепло для внешних потребителей. Работа станции в этом режиме направлена исключительно на обеспечение ее собственных нужд по поддержанию безопасности ядерных объектов, пояснила она.

Для дальнейшего повышения надежности и снятия любых рисков уже ведется активное строительство новой котельной мощностью 60 мегаватт, отметила Яшина. Ее ввод в эксплуатацию станет ключевым фактором, который не только гарантирует стабильное теплоснабжение города даже в самые суровые морозы, но и решит давний вопрос с обеспечением жителей горячей водой.

"Таким образом, сроки подключения ЗАЭС к внешним сетям, безусловно, важны для долгосрочной энергетической стратегии, но они не оказывают прямого влияния на готовность города к зиме", - добавила Яшина.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ , в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.