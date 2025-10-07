Рейтинг@Mail.ru
Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/teplosnabzhenie-2046786503.html
Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции
Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции - РИА Новости, 07.10.2025
Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции
Теплоснабжение Энергодара уже второй год подряд не зависит от генерации и работы энергоблоков Запорожской АЭС, поэтому отсутствие внешнего электроснабжения... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:12:00+03:00
2025-10-07T11:12:00+03:00
жкх
энергодар
днепр (река)
европа
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
https://ria.ru/20251007/zaes-2046770029.html
https://ria.ru/20251006/krym-2046616532.html
энергодар
днепр (река)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, энергодар, днепр (река), европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
ЖКХ, Энергодар, Днепр (река), Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Теплоснабжение Энергодара не зависит от работы ЗАЭС, заявили на станции

Яшина: отсутствие внешнего электроснабжения ЗАЭС не скажется на Энергодаре зимой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Теплоснабжение Энергодара уже второй год подряд не зависит от генерации и работы энергоблоков Запорожской АЭС, поэтому отсутствие внешнего электроснабжения станции не скажется на снабжении теплом города, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Уже второй год подряд Запорожская АЭС не является источником теплоснабжения для города. Эта функция полностью переложена на альтернативные, развернутые заранее источники. Они успешно обеспечили теплом город в течение всего прошлого отопительного сезона, и в настоящее время они готовы к работе в предстоящий зимний период", - сказала РИА Новости Яшина, отвечая на вопрос о том, как скажется на теплоснабжении Энергодара зимой отсутствие генерации и внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
09:38
Энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова, это означает, что они не вырабатывают ни электроэнергию, ни тепло для внешних потребителей. Работа станции в этом режиме направлена исключительно на обеспечение ее собственных нужд по поддержанию безопасности ядерных объектов, пояснила она.
Для дальнейшего повышения надежности и снятия любых рисков уже ведется активное строительство новой котельной мощностью 60 мегаватт, отметила Яшина. Ее ввод в эксплуатацию станет ключевым фактором, который не только гарантирует стабильное теплоснабжение города даже в самые суровые морозы, но и решит давний вопрос с обеспечением жителей горячей водой.
"Таким образом, сроки подключения ЗАЭС к внешним сетям, безусловно, важны для долгосрочной энергетической стратегии, но они не оказывают прямого влияния на готовность города к зиме", - добавила Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
 
ЖКХЭнергодарДнепр (река)ЕвропаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала