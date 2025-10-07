Рейтинг@Mail.ru
20:22 07.10.2025 (обновлено: 20:29 07.10.2025)
Грузовик прорвался к митингующим на проспекте Руставели в Тбилиси
Грузовик прорвался к митингующим на проспекте Руставели в Тбилиси
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Митинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль прорвался к митингующим в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента, водитель бросил в сторону участников бутылки с водой, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
Несколько десятков участников акции протеста традиционно собрались перед зданием парламента в центре Тбилиси. Несмотря на то, что количество протестующих небольшое, они все же перекрывают часть проспекта. Ежедневные протесты проходят на проспекте уже около года. Изначально митинги были многочисленными, однако в последнее время демонстрантов становится все меньше. Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перекрывающие проспект Руставели перед парламентом участники акций протестов в Тбилиси получат "ответ за это насилие".
По данным телекомпании, патрульная полиция больше не дежурит около акции. Обычно экипажи полиции были мобилизованы в начале и в конце той части дороги, которая перекрывалась демонстрантами.
Телекомпания сообщает, что из-за отсутствия патрульной полиции на акцию "ворвался" грузовой автомобиль. Водитель был агрессивно настроен в отношении митингующих. После того, как участники протеста выразили недовольство, водитель бросил в них бутылки с водой. Через некоторое время на проспекте появился автобус, которые ранее ездили объездной дорогой из-за митинга.
