Грузовик прорвался к митингующим на проспекте Руставели в Тбилиси

По данным телекомпании, патрульная полиция больше не дежурит около акции. Обычно экипажи полиции были мобилизованы в начале и в конце той части дороги, которая перекрывалась демонстрантами.

Телекомпания сообщает, что из-за отсутствия патрульной полиции на акцию "ворвался" грузовой автомобиль. Водитель был агрессивно настроен в отношении митингующих. После того, как участники протеста выразили недовольство, водитель бросил в них бутылки с водой. Через некоторое время на проспекте появился автобус, которые ранее ездили объездной дорогой из-за митинга.