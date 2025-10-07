Власти Молдавии объявили Таубер в международный розыск

КИШИНЕВ, 7 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии направили запрос в Интерпол о розыске исполнительного секретаря оппозиционного политблока "Победа" Марины Таубер, осуждённой на 7,5 лет лишения свободы, сообщила журналистам глава пресс-службы главного управления полиции МВД республики Диана Фетко.
Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров.
"Запрос в Интерпол по поиску Таубер был направлен сегодня. Ответ ожидаем в течение 72 часов. Суд официально получил уведомление от комиссариата полиции сектора Центр о том, что на основании направленных судом материалов возбуждено дело о розыске осужденной Таубер", - рассказала Фетко.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.