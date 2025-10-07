https://ria.ru/20251007/tatarstan-2046793265.html
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 07.10.2025
КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
"Днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля камаз", — говорится в релизе.
Никто не пострадал, но машина и локомотив получили технические повреждения, добавили в ведомстве.
СК начал проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". На место выехали следователи Казанского следственного отдела на транспорте, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о пассажирском поезде № 134 "Поволжье" Казань — Санкт-Петербург. После замены локомотива он продолжил путь. Водителю камаза оказали медицинскую помощь.