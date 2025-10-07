Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 07.10.2025 (обновлено: 12:33 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/tatarstan-2046793265.html
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 07.10.2025
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:37:00+03:00
2025-10-07T12:33:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свияжск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046804039_0:130:640:490_1920x0_80_0_0_e1a14d803195fe11b23ed9dab6963f4c.jpg
https://ria.ru/20251007/primore-2046774957.html
россия
свияжск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046804039_0:70:640:550_1920x0_80_0_0_219bc0a40d756ea0cde54702f0f48264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, свияжск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Свияжск, Происшествия
В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с камазом на переезде близ Свияжска

© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКМесто столкновения пассажирского поезда и грузовика в Татарстане
Место столкновения пассажирского поезда и грузовика в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
Место столкновения пассажирского поезда и грузовика в Татарстане
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
«

"Днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля камаз", — говорится в релизе.

Никто не пострадал, но машина и локомотив получили технические повреждения, добавили в ведомстве.
СК начал проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". На место выехали следователи Казанского следственного отдела на транспорте, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о пассажирском поезде № 134 "Поволжье" Казань — Санкт-Петербург. После замены локомотива он продолжил путь. Водителю камаза оказали медицинскую помощь.
Приморец заломил руки школьнице из-за того, что не уступила место пенсионерке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
10:14
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияСвияжскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала