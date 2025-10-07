Место столкновения пассажирского поезда и грузовика в Татарстане

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

« "Днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля камаз", — говорится в релизе.

Никто не пострадал, но машина и локомотив получили технические повреждения, добавили в ведомстве.

СК начал проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". На место выехали следователи Казанского следственного отдела на транспорте, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.