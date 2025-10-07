https://ria.ru/20251007/tambov-2046952865.html
В Тамбове в аэропорту ввели ограничительные меры
В Тамбове в аэропорту ввели ограничительные меры
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.10.2025
тамбов
В Тамбове в аэропорту ввели ограничительные меры
В тамбовском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов