Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 07.10.2025
Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске
Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске - РИА Новости, 07.10.2025
Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске
Российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и... РИА Новости, 07.10.2025
Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске

Герасимов: ВС РФ завершают разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населённого пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
30 августа, 16:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
