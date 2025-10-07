Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.