Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 07.10.2025
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 07.10.2025
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" успешно продвигаются в южной части Волчанска в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
волчанск
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
безопасность, россия, украина, волчанск, валерий герасимов, владимир путин, происшествия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Волчанск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия, В мире
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области

Герасимов: российские войска продвигаются в южной части Волчанска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" успешно продвигаются в южной части Волчанска в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Север" действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и её подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска", - сказал Герасимов во вторник в докладе президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Над российскими регионами уничтожили 30 украинских беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВолчанскВалерий ГерасимовВладимир ПутинПроисшествияВ мире
 
 
