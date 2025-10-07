https://ria.ru/20251007/svo-2046956477.html
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области - РИА Новости, 07.10.2025
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" успешно продвигаются в южной части Волчанска в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
волчанск
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
украина
волчанск
Российские войска продвигаются в Волчанске в Харьковской области
Герасимов: российские войска продвигаются в южной части Волчанска