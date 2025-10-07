Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 07.10.2025 (обновлено: 23:41 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/svo-2046956107.html
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.10.2025
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении
Наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут на красноармейском и днепропетровском направлениях в полосе ответственности группировки войск... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:40:00+03:00
2025-10-07T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149744/61/1497446158_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_9a33d8d64cfa83535e7a35d9440f51b4.jpg
https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046951711.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149744/61/1497446158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_831140b700abb3351ab99df5ba5d283f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении

Герасимов: на Красноармейском и Днепропетровском направлениях идут активные бои

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут на красноармейском и днепропетровском направлениях в полосе ответственности группировки войск "Центр", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях", - доложил Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Он уточнил, что украинское командование, пытаясь остановить наступление ВС РФ, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.
"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска", - добавил Герасимов.
В том числе, по его словам, окружён населённый пункт Родинское севернее Красноармейска, ведётся его зачистка от формирований ВСУ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском
Вчера, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала