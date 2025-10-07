https://ria.ru/20251007/svo-2046956107.html
Герасимов рассказал о наступлении на Красноармейском направлении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут на красноармейском и днепропетровском направлениях в полосе ответственности группировки войск "Центр", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях", - доложил Герасимов
президенту России Владимиру Путину
в ходе совещания с руководством министерства обороны и Генерального штаба РФ.
Он уточнил, что украинское командование, пытаясь остановить наступление ВС РФ, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов.
"Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска", - добавил Герасимов.
В том числе, по его словам, окружён населённый пункт Родинское севернее Красноармейска
, ведётся его зачистка от формирований ВСУ
.