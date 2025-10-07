Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продолжат наступление в ходе СВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 07.10.2025 (обновлено: 23:37 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/svo-2046955643.html
Российские военные продолжат наступление в ходе СВО, заявил Герасимов
Российские военные продолжат наступление в ходе СВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 07.10.2025
Российские военные продолжат наступление в ходе СВО, заявил Герасимов
Российские военные в ходе спецоперации продолжат наступать в соответствии с утверждённым замыслом, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:00:00+03:00
2025-10-07T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149744/61/1497446158_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_9a33d8d64cfa83535e7a35d9440f51b4.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046941637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149744/61/1497446158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_831140b700abb3351ab99df5ba5d283f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, В мире
Российские военные продолжат наступление в ходе СВО, заявил Герасимов

Герасимов: ВС РФ продолжат наступать в соответствии с утвержденным замыслом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации продолжат наступать в соответствии с утверждённым замыслом, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Товарищ Верховный главнокомандующий, соединения и воинские части Объединённой группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утверждённым замыслом", - сказал Герасимов во вторник в докладе президенту России Владимиру Путину.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Герасимов рассказал о тактике ВС России в зоне СВО
Вчера, 21:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала