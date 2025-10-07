https://ria.ru/20251007/svo-2046945636.html
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
