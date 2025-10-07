Рейтинг@Mail.ru
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 07.10.2025
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища
Завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
россия
Герасимов заявил об уничтожении ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

Герасимов: ВС России уничтожили ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 7 октября 2025
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность информационной инфраструктуры
Вчера, 21:37
 
