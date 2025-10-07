Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 07.10.2025
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2025
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО
Российские военные, прежде всего, наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
в мире
россия
украина
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ наносят удары по местам производства ракетного оружия ВСУ

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Валерий Герасимов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Российские военные, прежде всего, наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.
"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль ОПК в обеспечении нужд армии
