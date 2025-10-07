https://ria.ru/20251007/svo-2046945214.html
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО
Российские военные, прежде всего, наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T21:36:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
