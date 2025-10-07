https://ria.ru/20251007/svo-2046908263.html
Народный фронт передал бойцам СВО квадроциклы и мотоциклы
Народный фронт передал бойцам СВО квадроциклы и мотоциклы - РИА Новости, 07.10.2025
Народный фронт передал бойцам СВО квадроциклы и мотоциклы
Народный фронт по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал бойцам СВО новую крупную партию квадроциклов и мотоциклов
Народный фронт передал бойцам СВО квадроциклы и мотоциклы
Народный фронт передал на СВО квадроциклы и мотоциклы в Ростовской области
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Народный фронт по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал бойцам СВО новую крупную партию квадроциклов и мотоциклов в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Сегодня мы передали квадроциклы, а ещё мотоциклы, среди которых есть так называемые "электрички" и уже привычные мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания. Сегодня уже вся страна знает, что именно такая техника – это техника переднего края, которая решает штурмовые задачи, доставляя нашу пехоту на вражеские позиции, и реализует всевозможные логистические задачи по подвозу боеприпасов и продовольствия", – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, его слова приводятся в сообщении.
В Народном фронте отметили, что военнослужащие получили 70 квадроциклов повышенной проходимости, 26 электромотоциклов повышенной проходимости и 50 спортивных мотоциклов. Кроме того, им передали 40 квадрокоптеров и 200 катушек оптоволокна. Передача была осуществлена по поручению Мантурова, добавили в пресс-службе.
В Народном фронте отметили, что военнослужащие оценили мобильную технику и квадрокоптеры, предназначенные для разведки местности.
"С помощью этих дронов с высоты можно даже мышь рассмотреть! Чем лучше разведаешь, тем лучше и эффективнее будут применяться ударные дроны. Вся эта техника серьёзно помогает приближать нашу победу. Спасибо!" – приводят слова военнослужащего с позывным "Феникс" в пресс-службе.