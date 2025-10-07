Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.