Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 07.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы, сообщило... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:07:00+03:00
2025-10-07T12:07:00+03:00
2025-10-07T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
запорожская область
херсонская область
Новости
ru-RU
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Днепр"