ВСУ за сутки потеряли до 100 боевиков в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 07.10.2025 (обновлено: 12:12 07.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 100 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 100 боевиков в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 100 боевиков в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 100 боевиков в зоне действий "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий "Южной" группировки

Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
