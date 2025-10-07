https://ria.ru/20251007/svet-2046916392.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T18:26:00+03:00
2025-10-07T18:26:00+03:00
2025-10-07T18:32:00+03:00
жкх
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251007/chp-2046880631.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение