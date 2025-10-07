Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.10.2025
18:26 07.10.2025 (обновлено: 18:32 07.10.2025)
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.10.2025
жкх, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал он в своём Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
ЖКХ Запорожская область Евгений Балицкий Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
