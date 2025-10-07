Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области отключилось электричество
14:50 07.10.2025 (обновлено: 15:08 07.10.2025)
В Запорожской области отключилось электричество
Отключение электроэнергии в Запорожской области будет кратковременным, свет появится в течение двух часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений... РИА Новости, 07.10.2025
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на улице в Мелитополе
Автомобильное движение на улице в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на улице в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Отключение электроэнергии в Запорожской области будет кратковременным, свет появится в течение двух часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
"Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов", - написал Балицкий.
