В Запорожской области отключилось электричество
В Запорожской области отключилось электричество - РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области отключилось электричество
Отключение электроэнергии в Запорожской области будет кратковременным, свет появится в течение двух часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений... РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области отключилось электричество
В Запорожской области произошло кратковременное отключение электричества