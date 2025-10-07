Рейтинг@Mail.ru
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации
14:32 07.10.2025
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации - РИА Новости, 07.10.2025
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации
Бывшая судья Гагаринского суда Ольга Колесниченко, получившая 4 года колонии за посредничество при передаче взятки, обжаловала приговор в кассации, сказано в... РИА Новости, 07.10.2025
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Бывшая судья Гагаринского суда обжаловала приговор в кассации

Экс-судья Гагаринского суда Колесниченко обжаловала приговор в кассации

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывшая судья Гагаринского суда Ольга Колесниченко, получившая 4 года колонии за посредничество при передаче взятки, обжаловала приговор в кассации, сказано в данных преображенского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба Колесниченко", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Ранее апелляционная инстанция отклонила как апелляционные жалобы защитников, настаивавших на условном сроке, так и протест прокурора, который добивался дополнительного наказания в виде запрета занимать госдолжности на государственной службе, в судебной системе и правоохранительных органах.
В ноябре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Колесниченко виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), и назначил 4 года лишения свободы. Такой же срок получила глава юридического отдела фирмы Татьяна Евграфова. Обеих взяли под стражу в зале суда.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
По данным обвинения, Колесниченко стала одним из звеньев цепи при передаче взятки в 6,5 миллионов рублей судье Хамовнического суда Москвы за нужное взяткодателю решение по гражданскому иску. Однако судья написала заявление в правоохранительные органы, которые и вычислили соучастников.
