Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
23:55 07.10.2025
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
В боях против армии Судана и ее союзников, помимо украинцев и колумбийцев, участвуют наемники из Ливии, ЦАР, Нигера, а также Южного Судана и Чада, заявил РИА... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
судан
дарфур
ливия
судан
дарфур
ливия
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. В боях против армии Судана и ее союзников, помимо украинцев и колумбийцев, участвуют наемники из Ливии, ЦАР, Нигера, а также Южного Судана и Чада, заявил РИА Новости представитель проправительственного движения "Армия освобождения Судана" Агад бен Кони.
"Есть огромное количество доказательств того, что на стороне боевиков (Сил быстрого реагирования (СБР) – ред.) воюют наемники из Чада, Ливии, Нигера, а также ЦАР и Южного Судана. Сейчас они участвуют в боях в городе Эль-Фашир - столице региона Дарфур... Утверждения о том, что иностранные наемники попадают в Судан в качестве добровольцев - неверны. Напротив, некоторые государства, главным образом соседние, отправляют их с целью расколоть нашу страну, оказывая им всестороннюю финансовую и логистическую поддержку", - сказал он.
По его словам, многие колумбийские наемники попали в плен и содержатся в тюрьмах на подконтрольных центральным властям территориях.
Суданская армия 1 октября сообщила, что среди мятежников из СБР, попавших в засаду и уничтоженных в столице региона Дарфур в западной части Судана, были наемники с Украины и из Колумбии.
"Армия освобождения Судана" под руководством губернатора региона Дарфур Мини Арко Минави считается ключевой военной и политической силой среди остальных проправительственных движений, воюющих против СБР в составе союзнических сил. Личный состав объединенной группировки, выступающей на стороне суданской армии, насчитывает, согласно некоторым данным, по меньшей мере 5-10 тысяч бойцов.
