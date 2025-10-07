https://ria.ru/20251007/sudan-2046958088.html
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах - РИА Новости, 07.10.2025
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
В боях против армии Судана и ее союзников, помимо украинцев и колумбийцев, участвуют наемники из Ливии, ЦАР, Нигера, а также Южного Судана и Чада, заявил РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:55:00+03:00
2025-10-07T23:55:00+03:00
2025-10-07T23:56:00+03:00
в мире
судан
дарфур
ливия
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046957682.html
судан
дарфур
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73f17d00157b56b7211b4596b72b870c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, дарфур, ливия, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, Дарфур, Ливия, Союз биатлонистов России (СБР)
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
Бен Кони: в боях против армии Судана участвуют украинцы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. В боях против армии Судана и ее союзников, помимо украинцев и колумбийцев, участвуют наемники из Ливии, ЦАР, Нигера, а также Южного Судана и Чада, заявил РИА Новости представитель проправительственного движения "Армия освобождения Судана" Агад бен Кони.
"Есть огромное количество доказательств того, что на стороне боевиков (Сил быстрого реагирования (СБР
) – ред.) воюют наемники из Чада
, Ливии
, Нигера
, а также ЦАР
и Южного Судана
. Сейчас они участвуют в боях в городе Эль-Фашир - столице региона Дарфур
... Утверждения о том, что иностранные наемники попадают в Судан
в качестве добровольцев - неверны. Напротив, некоторые государства, главным образом соседние, отправляют их с целью расколоть нашу страну, оказывая им всестороннюю финансовую и логистическую поддержку", - сказал он.
По его словам, многие колумбийские наемники попали в плен и содержатся в тюрьмах на подконтрольных центральным властям территориях.
Суданская армия 1 октября сообщила, что среди мятежников из СБР, попавших в засаду и уничтоженных в столице региона Дарфур в западной части Судана, были наемники с Украины
и из Колумбии
.
"Армия освобождения Судана" под руководством губернатора региона Дарфур Мини Арко Минави считается ключевой военной и политической силой среди остальных проправительственных движений, воюющих против СБР в составе союзнических сил. Личный состав объединенной группировки, выступающей на стороне суданской армии, насчитывает, согласно некоторым данным, по меньшей мере 5-10 тысяч бойцов.