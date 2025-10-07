МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. В боях против армии Судана и ее союзников, помимо украинцев и колумбийцев, участвуют наемники из Ливии, ЦАР, Нигера, а также Южного Судана и Чада, заявил РИА Новости представитель проправительственного движения "Армия освобождения Судана" Агад бен Кони.

Ливии, "Есть огромное количество доказательств того, что на стороне боевиков (Сил быстрого реагирования ( СБР ) – ред.) воюют наемники из Чада Нигера , а также ЦАР Южного Судана . Сейчас они участвуют в боях в городе Эль-Фашир - столице региона Дарфур ... Утверждения о том, что иностранные наемники попадают в Судан в качестве добровольцев - неверны. Напротив, некоторые государства, главным образом соседние, отправляют их с целью расколоть нашу страну, оказывая им всестороннюю финансовую и логистическую поддержку", - сказал он.

По его словам, многие колумбийские наемники попали в плен и содержатся в тюрьмах на подконтрольных центральным властям территориях.

Суданская армия 1 октября сообщила, что среди мятежников из СБР, попавших в засаду и уничтоженных в столице региона Дарфур в западной части Судана, были наемники с Украины и из Колумбии