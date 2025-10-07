Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела Сулейманова - РИА Новости, 07.10.2025
17:00 07.10.2025
Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела Сулейманова
Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела Сулейманова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО ещё одного фигуранта уголовного дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова об убийствах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2025
Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела Сулейманова

Наручники висят на дверной ручке
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО ещё одного фигуранта уголовного дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова об убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батырасханова Ахмеда Солтанмурадовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сроком на 2 месяца 00", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сегодня в пресс-службе заявили об аресте фигуранта Дениса Зейкана.
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
