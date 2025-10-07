Рейтинг@Mail.ru
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 07.10.2025
15:44 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sud-2046866023.html
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд в Калининграде рассмотрит дело экс-замдиректора верфи "Янтарь" о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в хищении средств в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в 2016 году госзаказчик заключил с АО "ПСЗ "Янтарь" многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Подчеркивается, что контроль за выполнением контракта возлагался на Носика.
Отмечается, что в 2021 году Носик и Курмыза изготовили ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 миллионов рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска следователями наложен арест на имущество обвиняемых.
О завершении расследования дела ГВСУ сообщало в июле.
Курмыза ранее упоминался в релизах ГВСУ о хищении более 2 миллионов рублей у верфи "Янтарь". Его предполагаемый подельник гендиректор ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артур Вовк заключил сделку со следствием и приговорен Московским районным судом Калининграда к 2 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
