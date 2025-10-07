https://ria.ru/20251007/sud-2046866023.html
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 07.10.2025
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Суд в Калининграде рассмотрит дело экс-замдиректора верфи "Янтарь" о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:44:00+03:00
2025-10-07T15:44:00+03:00
2025-10-07T15:44:00+03:00
происшествия
калининград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_b410e62f637b4cb941f35a486182afae.jpg
https://ria.ru/20251006/opg-2046563773.html
https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044556973.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_e2fd16255e7e82396fa73201a38fc7a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замдиректора верфи "Янтарь" обвинили в хищении на гособоронзаказе
В Калининграде суд начал дело экс-замдиректора "Янтаря" о хищении 14 млн рублей
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Суд в Калининграде рассмотрит дело экс-замдиректора верфи "Янтарь" о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщается в Telegram-канале
ГВСУ СК России.
"Собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Калининграда
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в хищении средств в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в 2016 году госзаказчик заключил с АО "ПСЗ "Янтарь" многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Подчеркивается, что контроль за выполнением контракта возлагался на Носика.
Отмечается, что в 2021 году Носик и Курмыза изготовили ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 миллионов рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска следователями наложен арест на имущество обвиняемых.
О завершении расследования дела ГВСУ сообщало в июле.
Курмыза ранее упоминался в релизах ГВСУ о хищении более 2 миллионов рублей у верфи "Янтарь". Его предполагаемый подельник гендиректор ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артур Вовк заключил сделку со следствием и приговорен Московским районным судом Калининграда к 2 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.