В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ
15:28 07.10.2025 (обновлено: 15:39 07.10.2025)
В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ
В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ
Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона администратора Telegram-каналов в Калининграде в том числе за призывы... РИА Новости, 07.10.2025
происшествия, россия, калининград, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининград, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ

Суд приговорил калининградца к десяти годам колонии за призывы помогать ВСУ

Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона администратора Telegram-каналов в Калининграде в том числе за призывы финансово помогать ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По данным следствия, с марта 2022 года по октябрь 2024 года 52-летний мужчина вел несколько Telegram-каналов, где публиковал материалы, имеющие отношение к СВО. В феврале 2024 года в одном из каналов подсудимый опубликовал призывы к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. В марте 2024 года он разместил публикацию с оправданием деятельности двух террористических организаций.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в марте фигуранту назначили пять лет в колонии строгого режима и штраф в размере 6,2 миллиона рублей за покушение на дачу взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ, чтобы замять дело.
"Путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору (суд - ред.) назначил мужчине окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что калининградца признали виновным по пунктам "в", "д" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
ПроисшествияРоссияКалининградВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
