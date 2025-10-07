В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ

КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона администратора Telegram-каналов в Калининграде в том числе за призывы финансово помогать ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору (суд - ред.) назначил мужчине окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.