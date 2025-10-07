В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ

КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,2 миллиона администратора Telegram-каналов в Калининграде в том числе за призывы финансово помогать ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По данным следствия, с марта 2022 года по октябрь 2024 года 52-летний мужчина вел несколько Telegram-каналов, где публиковал материалы, имеющие отношение к СВО. В феврале 2024 года в одном из каналов подсудимый опубликовал призывы к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. В марте 2024 года он разместил публикацию с оправданием деятельности двух террористических организаций.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в марте фигуранту назначили пять лет в колонии строгого режима и штраф в размере 6,2 миллиона рублей за покушение на дачу взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ, чтобы замять дело.
"Путем присоединения наказания по ранее вынесенному приговору (суд - ред.) назначил мужчине окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что калининградца признали виновным по пунктам "в", "д" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).