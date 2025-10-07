Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции и лишенной родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая жаловалась на бездействие органов опеки, не отреагировавших на ее попытку вернуть дочь, сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева.

Ранее другой представитель Бурнашкиной Виктория Елисеева сообщала РИА Новости, что девушка и её мать подали иски к опеке, оспаривая бездействие этого органа. По её словам, органы опеки отказывались встретиться с ними, когда те хотели подать заявление о предварительной опеке. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.