Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной
14:07 07.10.2025
Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной
Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной
РИА Новости
2025
РИА Новости
Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной

Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции Бурнашкиной к опеке

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции и лишенной родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая жаловалась на бездействие органов опеки, не отреагировавших на ее попытку вернуть дочь, сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева.
Ранее другой представитель Бурнашкиной Виктория Елисеева сообщала РИА Новости, что девушка и её мать подали иски к опеке, оспаривая бездействие этого органа. По её словам, органы опеки отказывались встретиться с ними, когда те хотели подать заявление о предварительной опеке. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.
"По искам к опеке у нас отказ в первой инстанции. Это было предсказуемо, так как местный суд будет принимать сторону опеки. Мы обжалуем решение в вышестоящем суде", - сказала Спиряева.
Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав
22 августа, 06:16
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
