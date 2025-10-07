Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве - РИА Новости, 07.10.2025
12:46 07.10.2025
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве - РИА Новости, 07.10.2025
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве
Псковский городской суд продлил до 6 декабря арест бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве, сообщила... РИА Новости, 07.10.2025
2025
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве

Арест экс-ректора ПсковГУ Ильиной продлили до 6 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Псковский городской суд продлил до 6 декабря арест бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковским городским судом продлен по 6 декабря 2025 года срок содержания под стражей бывшего ректора Псков ГУ. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и её защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано", - говорится в сообщении.
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
20 мая, 21:13
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
20 мая, 21:13
Добавляется, что судом установлено, что 26 сентября в отношении обвиняемой возбуждено ещё три уголовных дела по обстоятельствам получения денежных средств от сотрудников университета.
Псковский горсуд в апреле отправил под стражу Ильину по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Мера пресечения судом неоднократно продлевалась.
Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
В сентябре сообщалось, что правоохранительные органы проверяют Ильину на причастность к хищениям по нацпроекту "Наука и университеты".
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Суд на два месяца арестовал ректора Псковского госуниверситета
9 апреля, 22:04
 
ПроисшествияПсковская областьРоссияНаталья Ильина
 
 
