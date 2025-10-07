https://ria.ru/20251007/sud-2046808503.html
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве - РИА Новости, 07.10.2025
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве
Псковский городской суд продлил до 6 декабря арест бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве, сообщила... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:46:00+03:00
2025-10-07T12:46:00+03:00
2025-10-07T12:46:00+03:00
происшествия
псковская область
россия
наталья ильина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010315461_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_39bef0535b0c38721b604e649830f0cc.jpg
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
https://ria.ru/20250409/sud-2010350381.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010315461_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_43fa3fa4b34c6dc69730a443325d0d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия, наталья ильина
Происшествия, Псковская область, Россия, Наталья Ильина
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ, обвиняемой в мошенничестве
Арест экс-ректора ПсковГУ Ильиной продлили до 6 декабря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Псковский городской суд продлил до 6 декабря арест бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковским городским судом продлен по 6 декабря 2025 года срок содержания под стражей бывшего ректора Псков ГУ. В удовлетворении ходатайства обвиняемой и её защитника об изменении меры пресечения на домашний арест отказано", - говорится в сообщении.
Добавляется, что судом установлено, что 26 сентября в отношении обвиняемой возбуждено ещё три уголовных дела по обстоятельствам получения денежных средств от сотрудников университета.
Псковский горсуд в апреле отправил под стражу Ильину
по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
). Мера пресечения судом неоднократно продлевалась.
Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
В сентябре сообщалось, что правоохранительные органы проверяют Ильину на причастность к хищениям по нацпроекту "Наука и университеты".