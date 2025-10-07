Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Жителя Коврова приговорили к 10 годам лишения свободы после того, как он был пойман при попытке выехать на территорию Украины с намерением воевать против России, сообщило УФСБ по Владимирской области.

Сообщается, что сотрудники УФСБ задержали жителя города Ковров Владимирской области , 1996 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма в интернете, а также к "приготовлению к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и приготовлению к государственной измене в форме перехода на сторону противника".

"Установлено, что указанный гражданин России в период с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года, желая вступить в ряды проукраинской националистической организации, непосредственно противостоящей Российской Федерации в проводимой на территории Украины специальной военной операции, вступил в контакт с вербовщиками СБУ ", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, по указанию вербовщиков фигурант заполнил анкету кандидата, разработал маршрут следования на территорию Украины, закупил необходимое для боевых задач снаряжение, запланировал вступить в ряды националистической организации и согласовал свои действия с представителями СБУ. Одиннадцатого июня 2024 года гражданин был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области при попытке выехать с территории России.