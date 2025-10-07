Рейтинг@Mail.ru
Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России
12:32 07.10.2025
Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России
Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России - РИА Новости, 07.10.2025
Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России
Жителя Коврова приговорили к 10 годам лишения свободы после того, как он был пойман при попытке выехать на территорию Украины с намерением воевать против... РИА Новости, 07.10.2025
россия, украина, владимирская область, служба безопасности украины, ковров
Россия, Украина, Владимирская область, Служба безопасности Украины, Ковров
Жителя Коврова осудили за намерение воевать против России

В Коврове мужчину приговорили к 10 годам колонии за намерение воевать против РФ

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Жителя Коврова приговорили к 10 годам лишения свободы после того, как он был пойман при попытке выехать на территорию Украины с намерением воевать против России, сообщило УФСБ по Владимирской области.
Сообщается, что сотрудники УФСБ задержали жителя города Ковров Владимирской области, 1996 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма в интернете, а также к "приготовлению к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и приготовлению к государственной измене в форме перехода на сторону противника".
"Установлено, что указанный гражданин России в период с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года, желая вступить в ряды проукраинской националистической организации, непосредственно противостоящей Российской Федерации в проводимой на территории Украины специальной военной операции, вступил в контакт с вербовщиками СБУ", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, по указанию вербовщиков фигурант заполнил анкету кандидата, разработал маршрут следования на территорию Украины, закупил необходимое для боевых задач снаряжение, запланировал вступить в ряды националистической организации и согласовал свои действия с представителями СБУ. Одиннадцатого июня 2024 года гражданин был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области при попытке выехать с территории России.
"Вторым западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 рублей", - информирует ведомство, отмечая, что приговор в законную силу не вступил.
