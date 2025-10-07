Суд заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии

https://ria.ru/20251007/sud-2046789243.html
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии телеведущую Татьяну Лазареву*, добавив ей 6 месяцев в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Лазаревой
* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья.
Таким образом, суд добавил Лазаревой* полгода лишения свободы к предыдущему наказанию в виде 6,5 лет колонии.
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Признана в РФ иноагентом.