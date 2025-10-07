Рейтинг@Mail.ru
Суд в Эстонии оставил в силе приговор сотруднику Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.10.2025
09:22 07.10.2025
Суд в Эстонии оставил в силе приговор сотруднику Sputnik Meedia
Окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в отношении сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, обвиненного в якобы "нарушении международных санкций"
в мире, эстония, таллин, прибалтика, елена черышева, светлана бурцева, sputnik эстония, евросоюз, европарламент
В мире, Эстония, Таллин, Прибалтика, Елена Черышева, Светлана Бурцева, Sputnik Эстония, Евросоюз, Европарламент
Суд в Эстонии оставил в силе приговор сотруднику Sputnik Meedia

Таллинский суд оставил в силе приговор сотруднику Sputnik Meedia Тересталю

© AP Photo / NIPA/Timur NesametdinovВид на старый Таллин, Эстония
Вид на старый Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / NIPA/Timur Nesametdinov
Вид на старый Таллин, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Окружной суд Таллина оставил без изменений приговор в отношении сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, обвиненного в якобы "нарушении международных санкций", передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу суда.
В январе Тересталя приговорили в Эстонии к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций".
Журналистка Светлана Бурцева - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы
11 июня, 11:48
"Таллинский окружной суд в понедельник оставил без изменений приговор Харьюского уездного суда в отношении одного из создателей портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя... суд второй инстанции также не изменил назначенное наказание - два года и четыре месяца лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе названного суда, судебное решение пока не вступило в силу.
По данным ERR, в начале октября Тересталь обратился в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор Харьюского уездного суда и оправдать его по обвинению в нарушении международных санкций. Его защита требовала отменить приговор от 27 января 2025 года, вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.
В прокуратуре Эстонии ранее утверждали, что после закрытия Sputnik Eesti в декабре 2019 года Тересталь с супругой Еленой Черышевой создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.
Таллин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Эстонского бизнесмена признали виновным в присвоении средств для ВСУ
19 августа, 18:35
Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня", чьим проектом являлся Sputnik Эстония, под угрозой уголовного преследования. Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом. Позже сообщалось также о задержании эстонскими спецслужбами Аллана Хантсома, сотрудничавшего с порталом Sputnik Эстония. Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", обвинили в нарушении санкций ЕС и госизмене.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Помимо Эстонии санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik идут и в Латвии - возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
26 августа, 20:01
 
